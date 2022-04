Alain DESCROIX

Après plus de 20 ans d'activités dans les industries de santé, de recherches médicales et les biotechnologies, j'ai décidé en 2008 de créer un cabinet financier au sein du réseau AXA Prévoyance & Patrimoine.

Mon métier consiste à écouter les chefs d'entreprise, les professions libérales, les cadres supérieurs et leurs salariés, et à les accompagner dans les domaines de la prévoyance, de la santé, de l'épargne, de la retraite, de la protection et de la transmission du patrimoine.

Qu'ils soient créateurs d'entreprise, indépendants, dirigeants salariés, cadres d'entreprise, mes recommandations portent sur l'optimisation du statut social et l'optimisation des revenus par la réduction de la pression fiscale.

La réglementation fiscale et sociale étant en perpétuelle évolution, mes conseils accompagnent dans la durée les chefs d'entreprise et leurs salariés.



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Assurances de personnes

Prévoyance

Fiscalité patrimoniale

Banque

Gestion financière

Finance

Retraite

Epargne

Assurances collectives

Assurance Vie

Banque privée

Analyse financière

Gestion de patrimoine

Fiscalité des entreprises

Transmission de patrimoine

Protection financière