Né à Nantes en 1956, Alain Desjacques est Lauréat de la fondation de la vocation. Diplômé de l'Institut des Langues Orientales en mongol et du Centre d'Etudes des Musiques Orientales, il associe la connaissance de la langue mongole à la recherche sur la musique de ce pays.

Depuis 1983 il effectue plusieurs longs séjours en Mongolie, pays qu'il connaît bien. Depuis quelques années il s'intéresse à la Mongolie Intérieure, province du nord de la Chine où il se rend fréquemment pour continuer ses recherches, qui font par ailleurs l'objet de publications.

Docteur en Musicologie de La Sorbonne -Paris IV, avec une thèse consacrée aux « Chants de l'Altaï mongol » -mention très honorable à l'unanimité-, il est recruté comme Maître de conférences à l'Université de Lille 3.

De 2002 à 2004 il est nommé Attaché de Coopération Culturelle et Educative à l'Ambassade de France en Mongolie. Sa mission était de développer les relations dans ces domaines de coopération avec ce pays. Parallèlement à ces activités d'enseignant-chercheur il est traducteur Interprète de mongol lors de visites de délégations officielles de haut niveau, et expert assermenté du ministère de la justice.

Accessoirement, il intervient dans la réalisation de films sur la Mongolie, principalement diffusés sur la chaîne « Arte », mais aussi sur TF1, dont le fameux magazine de Nicolas Hulot « Ushuaïa ».

Il collabore à des Festivals prestigieux, comme le Festival d'Automne de Paris et le Lincoln Center Festival de New York sur la programmation de musique mongole et les livrets de présentation.

Ordre National du Mérite (France)

Ordre de l'Etoile Polaire (Mongolie)



