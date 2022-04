Catherine LEFEBVRE-REFFET

Professionnelle du marketing, je suis spécialisée en marketing services BtoB et sur la thématique du réseau social professionnel.

J'interviens en conseil et formation auprès des chefs d'entreprises n'ayant pas de service marketing/communication, et en particulier des créateurs et repreneurs d'entreprise pour des missions ponctuelles ou régulières; marketing externalisé et temps partagé.

Je suis aussi la fondatrice et animatrice du réseau professionnel féminin "Networking Women Lille" (voir groupe en accès libre sur LinkedIn).



