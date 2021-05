Olivier CECCOTTI

Depuis plus de 10 ans, un savoir-faire reconnu au service des entreprises, du territoire et des projets, notamment en matière de coopération transfrontalière, que ce soit dans le cadre du Centre Transfrontalier des Entreprises, du GEIE EURO 3 ou des collaborations avec l'Eurométropole LIlle-Kortrijk-Tournai.



Homme de terrain concret et pragmatique, doté d’un fort esprit d’équipe, j'ai aussi une forte expérience dans le montage et le suivi de projets dans le cadre des programmes de financement européens Interreg, ainsi qu’une bonne connaissance des réseaux et de l’animation internationale.



Mes compétences :

Développement économique

International

Innovation

NTIC

Relations franco-belges

Montage et gestion de projets

Capacité à travailler en transversalité

Animation d'équipe

Gestion budgétaire

Organisation d'évènements