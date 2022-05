Olivier MARLIERE

Nordiste "pur sucre" , j'ai toujours souhaité oeuvrer dans le Tourisme , les loisirs et tout ce qui peut ouvrir à la Culture. Dans des structures privées , toujours profitables , comme dans des structures institutionnelles, jamais dépourvues d'ambition...Né dans l'ex-Bassin Minier,à Somain * je suis sensible aux valeurs de générosité , de travail , d'humilité et de respect de ce territoire.Je refuse les clichés et la sinistrose que beaucoup se complaisent à alimenter dès qu'il s'agit d'évoquer le Nord Pas-de-Calais et sa population

"Le monde ne vaut que par les Ultras ,et ne dure que par les modérés" (Paul Valéry)

"Tu ne discutes pas avec une brouette , tu la pousses ! "

( mon Arrière Grand Père ) 2 devises que j'ai fait miennes :







Après le bac et quelques mois d'errance universitaire , j'ai mis le cap au sud , à Aix en Provence où j'ai intégré , ce qui reste pour moi

la meilleure Ecole de Tourisme de France :l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises du tourisme E.S.C.A.E.T.

- et pas seulement pour moi puisque l'"ESCAET" est désormais la seule à décerner un vrai MBA de Travel Management - BAC+4 J'y ai aussi , à l'époque , décroché un Bts Tourisme "Production" , aujourd'hui minimum- minimorum de la profession.Evidemment , une fois formé , j'ai souhaité oeuvrer en secteur Nord





Mon parcours est riche , parfois singulier, de ce fait , mes compétences sont écclectiques et variées.

Je l'assume totalement et ne pense pas m'être ennuyé un seul instant dans mes activités. "Pétillance" et pragmatisme :oui !





Je suis marié , ai 3 enfants .

Naturellement , j'adore les voyages et je suis prêt à faire parfois de longues distances pour découvrir un lieu , un événement , même une "expo"artistique

J'ai une tendresse particulière pour l'Afrique de l'Est mais le Pérou -et la riche culture Inca -reste(nt) mon coup de coeur !

La Corée m'a étonné L'Afrique du sud et son histoire mouvementée me passionnent.Allez à Robben Island , vous comprendrez tout de suite...

Ai aussi été récemment très ému par Israel et la Palestine

Je suis un fan de Big Apple , où je vais de temps à autre ,depuis que j'y ai vécu de vrais chocs artistiques et culturels au Met , au Moma , au Gugghenheim...

J'adore aussi les escapades insolites et bien sûr "mes" terrils et beffrois !



(* anagramme de "Maison" )









Mes compétences :

Développement économique

Tourisme

Hôtellerie

Hôtellerie de plein air

Communication institutionnelle

Mécénat/bénévolat de compétence

Marketing opérationnel

Mise aux normes

Schéma directeur

Gestion de projets

E- et M-Tourisme

Adwords et Web analytics

MICE

Private equity & all or nothing campaign

Crowdfunding