Alain DESLORIEUX

J'ai occupé différents postes de Business developer et plus particulièrement géré des projets complexes, dans les services financiers B to B , toujours dans un contexte Européen pour des groupes tels que:

- MasterCard Europe,

- AirPlus International (Groupe Lufthansa)

- American Express.



Mes principales missions consistaient a:

- Analyser le marché, définir les opportunités, préconiser les choix stratégiques.

- Définir le budget en rapport

- Approcher les cibles sélectionnées

- Négocier, mettre en place le contrat puis suivre les partenaires

- Manager les ressources internes indispensables

- Reporting interne



J'ai ainsi porté une solution "fidélité" pour les clients bancaires néerlandais de MasterCard, signé des partenariats agence de voyage et banque pour enrichir des données de facturation pour AirPlus, ou encore européanisé une solution Carte Coporate pour Amex au sein du groupe Renault



Mes compétences :

Business

Business developer

Conseil

Développement

Gestion de projets

Marketing

Monétique

Services B to B

Services financiers

Stratégie

Stratégie marketing

Voyage

Business development

Gestion de projet

Vente