Alain DESPLANCHES

- gérant de DomosantéPlus : reprise en 2009. L'activité est la mis en oeuvre de solutions domotiques (coût optimisé) pour les personnes dépendantes : développement de produits , adaptation sur mesures, produits spécifiques, téléphonie adaptée etc...

En 2013,DomosantéPlus reprend les activités de LEE Entreprise spécialisée dans l'étude et la réalisation de produits et solutions à destination des personnes dépendantes.

En 2015, DomosantéPlus reprend les acticités de Suppleance : contacteurs adaptés communication , accès tablettes et PC



- compétences acquises : gestion d'une filiale en terme commercial, financier, RH , production.



- utilisation et mise en oeuvre de la méthodologie Kaizen : dans l'industrie automobile (production) et egalement dans le secteur administratif (ex : amélioration des flux et processus de traitement commande)



-Merci de motiver vos demandes de contacts