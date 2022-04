Alain DEVAUX

Une philosophie : Contribuer à l'essor de la voile pour que les générations futures connaissent les mêmes joies que j'ai connu avec cette discipline.



Un objectif : concilier le monde de l'entreprise et des affaires à celui de la voile d'élite et de projets extraordinaires



Une activité : CONSAIL apporte une expertise en terme de positionnement "voile" aux entreprises souhaitant se rapprocher du sponsoring nautique.

CONSAIL calibre au mieux un projet "voile" aux exigences et à la communication de l'entreprise.



Je me tiens à votre disposition pour l'activation des projets notamment, le recrutement, l'activation du plan de sponsoring, l'activation des réseaux sociaux ainsi que la réalisation d'études de satisfaction liées aux projets nautiques.







Mes compétences :

Audit

Communication

Communication sportive

Conseil

Consulting

Études de marché

Gestion de projets

Marketing

Mécénat

Nautisme

réseaux sociaux

Sponsoring

Sports

Voile

Gestion de projet

Sport