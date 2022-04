Alain DIRR

RSSI / BCM / RCSI (responsable de la sécurité informatique et des sites de secours)



- Mise en place des plans de stratégie de sécurité informatique et de la continuité d'activité.

- "PSSI", « Charte Informatique générale» et « Charte Administrateur IT »

- Vérification physiques des équipements informatiques, serveurs, courant faible, courant fort

- Contrôle des logs (accès, implémentation, changement)

- Contrôle des politiques de sécurité sur les équipements actifs (Firmware, Configuration, Policy firewall)

- Contrôle des Anti-virus et mises à jour régulière des OS serveurs (WSUS)

- Contrôle de l’intégrité des données et des configuration (IPBX, Files, Backup, check users on all application)

- Contrôle des droits utilisateurs sur les différentes applications

- Supervision du réseau/serveurs/équipements actifs/UPS

- Scan du réseau (port, vitesse, intrusion, point faible,…)

- Contrôle de la conformité des PC client

- Mise en place régulière des « cartographie des risques »

- Mise en place/ contrôles de différents « shéma d’architecture »

- Contrôle de la destruction de documents confidentiels restés aux imprimantes multifonctions et/ou sur le réseau.

- Information de sécurité générale par mails pour changements de mots de passe, règles des organismes du territoire en matière d’informatique (ex : ANSSI, CNIL,…) et bancaire de passe et autres communiqués du groupe

- Contrôle du PCA (procédure, sécurité, tests, contrat,…)

- Choix et mise en place complète de l'infrastructure bancaire et de site de secours.

Expert Windows serveurs 2008

Expert réseau / Firewall / sécurité

UNIX 11Iv3

AIX 7.1

Linux

Administration sous Novell 4.

Exchange

Oracle 10 et 11

Microsoft SQL

Business Object



Logiciels bancaire :

FLEXCUBE

SWIFT

SIRON

SOPRA

FRS

TR Dealing, Deal Tracker Archiver, EIKON

Bloomberg



Matériel

Cisco (switchs et routeurs)

Dell (Switchs, Serveurs, SAN, Imprimante)

HP (Serveurs, Imprimantes

Juniper firewall, IPCOP, ...

SAN / NAS



Infrastructure

LS, MPLS, SDSL, ASDL



SCRIPT

Connaissance du DOS, VBS, C, HTML, PHP, JAVA



Mes compétences :

Architecture

Responsable informatique

Sécurité informatique

Conseil

Gestion de projet informatique

PCA

Administration réseaux

Réseaux informatiques & sécurité