Alain DMYTRIAK

Aujourd'hui je suis retraité dans le Languedoc-Roussillon.

Avant j'étais:

PROJETEUR TECHNICIEN SENIOR CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES.

J'ai travaillé pour des Consultants Assistants Techniques en Bureaux d’Études.

Mon domaine d'intervention était principalement la construction industrielle dans divers secteurs tels que: installations d'usines, industries Off shore et On shore, charpentes métalliques aéroports, installations pour carrières, agro alimentaire, aciéries, réparation navale.

J'intervenais en Bureaux d’Études pour la création de plans d'ensembles, de détails d'exécution à partir de notes de calculs établies par un service spécialisé. Je travaillais sur logiciel AUTOCAD 2D-3D.

LIEUX D'INTERVENTION: bureaux d'études travaux neufs, bureaux de maintenance, ateliers de fabrication, bungalow sur chantiers.

REFERENCES: sidérurgie (aciéries) ARCELOR DUNKERQUE - RAFFINERIE DE NORMANDIE LE HAVRE - OFF SHORE STOLT OFF SHORE - ROQUETTE FRERES AGRO ALIMENTAIRE - EIFFEL COLOMBES - METRO DE LILLE - EURO DISNEY MARNE LA VALLEE - JACOB SERETE PARIS XIII - ARCHITECTURE RIYAD ARABIE chez OGER INTERNATIONAL - AEROPORT C D G extension aérogare 2F (SATELLITE 3) - Projet WHEATSTONE (Australie) chez ENTREPOSE VINCI à Colombes.







Mes compétences :

Atelier en entreprise

Chantiers en milieu industriel

Chantiers du bâtiment

Bureaux d'études

Chantier naval

Longue expérience planche à dessin

Installations d'usines

CAO DAO AUTOCAD 2D 3D

Solides géométriques

Bâtiments industriels et d'activités

Chaudronnerie et mécano soudure

Notions de mécanique générale

Géométrie descriptive ou dans l'espace

Traçage des métaux en feuilles

Ingénierie

Serrurerie, métallerie, tôlerie

Off shore et On shore