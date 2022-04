Ingénieur Arst et Métiers médaille d'argent et ingénieur INPG ,Directeur usine industrie lourde pendant 15ans , Directeur environnement santé sécurité Europe Afrique d'un grand groupe international pendat 5ans, créateur et Gérant de ma société conseil pendant 2ans et enfin Directeur Ecole d'Ingénieur pendant 4 ans