Alain DUBOIS

Formateur QGIS pour les agents de la DRAAF, des lycée agricoles et des DDT

Réponse a la demande des partenaires régionaux ayant besoin des données du RPG

(Registre parcellaire graphique déclaration PAC)

Estimation de l espace artificialise consommé par commune en utilisant les photos satellites fournies par GEOSUD pour cela utilisation des techniques de classification supervisée et non supervisée des pixels

Administrateur locale de la plateforme Pégase



Mes compétences :

ibm spss

Analyse des donnees (ACP' ACM ......./) sous IBM

Map Info, Qgis et Gdal, Saga et OTB