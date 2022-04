Alain DUBOIS

Après une carrière de management dans l'industrie, j'ai choisi de m'investir dans le secteur Médico-social et auprès des personnes en situation de handicap.

Mes compétences clés:

- Management d'équipes pluridisciplinaires

- Conduite de projets

- Capacité d'écoute et de mobilisation

- Pilotage d'activités complexes

- Maitrise budgétaire

- Esprit commercial et de promotion

- connaissance du secteur medico-social



Mes points d'appui:

- valeur humaine

- une offre de service basée sur sur la logique de contribution

- une ethique des affaires

- Esprit d'écoute et de dialogue

- Rigoureux et sens des responsabilités



Mes compétences :

Gestionnaire

Manager

Qualité

Relationnel

Ressources humaines