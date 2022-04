Alain DUCARD

Co-déposant de la marque Neodrive® dédiée à l’éco-conduite, la prévention et gestion des risques routiers et l’analyse comportementale des conducteurs, consultant formateur freelance, basé en région PACA depuis 2010, intervenant sur le territoire national.

Passionné de l’automobile et son évolution, les nouvelles technologies, les véhicules écologiques (hybrides, électriques), les énergies alternatives.



Professionnel de l’enseignement de la conduite automobile depuis 36 ans, apprentissage, post permis, technique de conduite de sécurité, formé aux techniques de pilotage. J’ai créé et managé deux entités d’école de conduite, France et outre-mer.



En 2007, j’ai suivi une formation Eco Drive à l’Institut Pédagogique de la Circulation à Saint Maurice en Valais (Suisse), j’en suis ressorti convaincu de la nécessité que le conducteur doit apprendre à réadapter son comportement aux évolutions technologiques et doit ajuster sa perception et sa mentalité face aux différentes contraintes du monde automobile actuel.



J’interviens en entreprises et/ou collectivités locales, disposant d’une flotte automobile, au travers d’un audit (diagnostic de la flotte et son environnement) je propose des sessions de formation adaptée à la réalité du contexte. Le but de mes formations est de présenter de manière théorique mais surtout pratique les avantages d’une démarche éco-conduite. Tant au niveau environnemental (réduction des émissions polluantes et gaz à effets de serre), économique (réduction des coûts liés à l’utilisation des véhicules : carburant, entretien, prime d’assurances), et sécuritaire (prévention des risques routiers).



Réalisations (depuis 2007)



Formation pratique à la technique de l’éco-conduite (+ de 4 000 personnes formées). Profil des stagiaires : agents postaux, livreurs, chauffeurs professionnels, managers, commerciaux, directeurs…)

Déploiement de plan de formation à l’éco-conduite à l’échelle nationale

Animation de sessions de sensibilisation éco-conduite et aux risques routiers dans le cadre : de salons professionnels, d’interventions en entreprise et/ou collectivités locales

Elaboration de programmes et supports pédagogiques sur les thèmes de l’éco-conduite, la technologie automobile, la technique de l’éco-conduite (véhicules thermiques et électriques), la formation des automobilistes

Formation de formateurs (51 personnes formées) animation de groupes en salle et sur route



Expertise/ savoir faire



Connaissances sur la technique de l’éco-conduite, la technologie automobile (thermique et électrique), les enjeux environnementaux et la gestion des risques routiers

Formation, sensibilisation, animation événementiel, audit de conduite, analyse comportementale (identification de préconisations individuelles pour améliorer le comportement routier)

Accompagnement du changement des conducteurs dans le comportement routier

Maîtrise des outils de mesures de consommation et démissions de CO2 (économètres) : VDO de Siemens, DTA de TSR, ECOMOBIL de HDM, ECOGYZER de Nomadic Solutions, KDTS de Key Driving Compétences. Utilisation des simulateurs de conduite EDISER et ECA FAROS