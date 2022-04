Alain DUCOUDRET

Après un Bac C (1968)et une prépa Lettres (68-70), Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr (70-72) puis Ecole d'Application de l'Artillerie (72-73).



- De 1973 à 1983, carrière normale d'encadrement d'équipes évoluant progressivement de 10 à 120 personnes : successivement chef d'équipe d'observation, chef d'équipe de reconnaissance et de topographie, chef de section d'instruction, chef de section d'observation radar et officier des sports d'un régiment, enfin commandant de batterie de tir d'artillerie.



- De 1983 à 1992, diverses affectations en postes d'état-major dans les domaines opérationnel et logistique (organisation et mise en oeuvre d'équipes sur le terrain, ravitaillements, déplacements...)en qualité d'officier manoeuvre-opérations d'un régiment, concepteur de projets (réalisation de programmes d'instruction lors de l'introduction du programme informatisé de gestion du tir et des liaisons de l'artillerie ATILA) en qualité d'officier "Feux" d'un régiment et enfin assistant de direction en qualité d'officier supérieur adjoint d'un régiment.



- 1992-1993, adjoint d'un bataillon logistique en ex-Yougoslavie, chargé des relations avec les autres contingents et les ONG, puis de 1993 à 1994, observateur militaire des Nations Unies (frontière Irak/Koweït).



- 1994-1997, chef du cours "Enseignement général et Langues" à l'Ecole d'Application de l'Artillerie (organisation des cours, réalisation de nouveaux programmes et supports d'instruction en langue anglaise).



-1997-1998, observateur militaire des Nations Unies au Sud-Liban



- 1998-2002,chef de la section "Linguistique Opérationnelle" de l'état-major de la Force Terrestre Opérationnelle (Lille), chargé de la conception et de la mise en oeuvre de la politique d'apprentissage de la langue anglaise en tant que langue de travail au sein de la Force d'Action Terrestre, les 6 derniers mois en affectation au Kosovo (instruction du Corps de Protection du Kosovo et liaison avec la police Serbe).



Depuis le départ à la retraite (anticipé), instructeur de langue anglaise, académique et spécialisée, à l'Ecole Militaire Supérieure d'Administration et de Management (élaboration et mise en oeuvre, sous couvert de l'université de Montpellier, des programmes d'instruction en langue anglaise en vue de l'obtention du DESS des élèves-commissaires de l'armée de terre), 6 mois en qualité de Secrétaire Général de l'association "SOS Rétinite" (Montpellier), chargé de la supervisation du secrétariat et de la recherche de partenariats en vue d'une opération de sensibilisation au niveau national, enfin, en 2006, contrat saisonnier de 6 mois en Crète pour une société de tourisme britannique.



Renouvellement de ce contrat en 2007 pour 7 mois et en 2008 pour 6 mois (malheureusement interrompu le 1er septembre pour raison familiale - maladie de l'épouse).



Depuis janvier 2009, expert judiciaire près la Cour d'Appel d'Orléans en qualité de traducteur - interprète en langue anglaise.

Depuis le 10 mars 2009, statut d'autoentrepreneur (traducteur en langues anglais-français, français-anglais), inscrit à la Société Française des Traducteurs.



J'aimerais cependant reprendre une activité soit en qualité d'assistant de direction d'une entreprise ou organisation oeuvrant dans le domaine international, soit en tant que concepteur de programmes et/ou formateur en relation avec la maîtrise des langues étrangères - en particulier la langue anglaise.



Sans emploi actuellement, je suis naturellement disponible immédiatement.



Mes compétences :

Rédacteur