Alain DUFOUR

Né en 1964 - marié 5 enfants



début d'activité professionnelle en 1988



apprentissage du travail de comptable pendant les vacances scolaires avec différentes entreprises et différentes fonctions au sein des services comptables

POLAROID St-Quentin en Yvelines (78)

Colgate-Palmolive Courbevoie (92)

MICROMEGAS (69)



et travail en Intérim pour acquisition de connaissances et compétences professionnelles



opportunités :

Comptable - gestionnaire paye

Responsable comptable groupe de société



Changement professionnel :



Statut de professeur (Diplôme CAPET)de comptabilité à l'Education nationale

Enseignant à l'Université de Grenoble



TRAVAIL EN DOUBLON



Re-Changement professionnel :



Retour en domaine professionnel en parallèle

l'AFIPAEIM en tant que Gestionnaire Comptable



Retour au monde de lEnseignement au 01 SEPT 2014

eco gestion de l'Entreprise DANS LE SECTEUR DES METIERS D"ARTS

Etablissement SEPR a Lyon

Mise en place d'une mini entreprise avec des classes de DMA Bijouterie

creation d'entreprise avec une seconde activite en tant qu'autoentrepreneur

Services Administratif aux entreprises

Approfondissement connaissances réseau Windows-Serveur



A.F.P.S.



Mes compétences :

Budget

Paye