Alain DUNY

Biculturel franco-allemand, anglais courant, expérimenté à l'international



ICT



• Outsourcing

• Direction de projets

• Service delivery (ITIL)

• Définition et mise en place des stratégies

• Architectures et infrastructures : définition, mise en place et exploitation.

• Migration, change management

• Administration réseaux

• Développement applicatifs, TMA



Métier



• ERP et progiciel

• Analyse des besoins

• Conseil

• Etudes économiques et technologiques

• Présentation et soutenance à tous les niveaux de la hiérarchie et à des publics variés

• Choix de solutions

• Négociations



RH



• Recrutement

• Développement du personnel

• Gestion administrative

• Coaching

• Gestion des partenaires sociaux

• PNL et communication



Secteurs



• Aéronautique

• Grande Distribution

• Négoce

• Tourisme

• Agro-alimentaire

• Administrations

• Industries

• Médias

• Prestataires de services



Mes compétences :

Pmi

Itil

Manager

Informatique

Service

International

Grands comptes

Aéronautique

Pmp

Management