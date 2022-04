Alain DUPART

Arrivee dans la transports de la messagerie express en 1980 , j ai occupé la majorité des postes operationnels de cette filiaire.

de livreur a chef d agence en passant par chef de quai , responsable de service sav ou livraisons , responsable d exploitation et toujours chez GLS-France



tout au long de ces annees j ai participé a bon nombre de projet d entreprise pour le developement de GLS-France (ouverture de Hub , d agences , refonte de reseaux livraison et de plan de transports



j occupe a ce jour dans cette entreprise le poste de responsable plan de transport pour le secteur Sud Ouest rattachee a la Direction Regionale et comprenant les regions Aquitaine Poitou-charentes, Limousin et Midi Pyrennees .

ce secteur est couvert par 2 hub et 21 agences pour + de 30000 colis/jour.



Mes compétences :

Budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel