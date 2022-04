Alain DUPRE

Je recherche un nouveau challenge.



Directeur de centre de profit.

Directeur de magasin en GSB.

Directeur régional décoration intérieur.



Une expérience dans la grande distribution en alimentaire et non alimentaire.

Expériences dans des grands groupes de distribution : AUCHAN, POMONA, BRICORAMA.



J'ai eu la responsabilité de sites ou centres de profits avec des équipes suffisamment importantes pour être rompu au management et gestion d'entreprise.



Je suis en mesure de vous transmettre une étude de profil psychologique

réalisée par un cabinet de recrutement de PARIS.



Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je suis disponible pour une rencontre à votre convenance.







COMPÉTENCES



MANAGEMENT



- Recrutement et formation

- Suivi et évaluation des collaborateurs

- Animation de groupe de travail

- Formateur

- Accompagnement dans les projets personnels

- Chef de projet



OPTIMISATION COMMERCIALE



- Élaboration de la politique commerciale

- Planification du commerce et actions saisonnières

- Plan de vente et suivi

- Organisation du commerce

- Développement et étude de nouveaux marchés

- Création de la charte information client

- Construction du plan commerce en réunion de direction régionale Rhône-Alpes

- Négociation de famille de produits pour la région Rhône-Alpes



GESTION, ANALYSE ET REPORTING



- Suivi et plan d’action des résultats économiques, chiffre d’affaires, marge, stock, frais de personnel, marge -frais, cash flow

- Suivi du développement du personnel

- Analyse et mesure des enquêtes clients

- Construction des objectifs M+1 en glissant 12 mois

- Plan à 5 ans pour les investissements











EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



2012- DIRECTEUR DE SITE DE DISTRIBUTION AGROALIMENTAIRE ( 74 ) et ( 73)

Cadre

- Élaboration de la politique commerciale.

- Directeur de 2 sites de distribution Savoie et Haute Savoie

- Management des équipes achats, ventes.

- Management des équipes logistiques

- Responsable financier du site

- Responsable du recrutement

- Responsable de 65 personnes

- Chef de projet Groupe



2006-2011 DIRECTEUR DE MAGASIN DE BRICOLAGE

Cadre

- Management et animation de l’équipe de direction.

- Garant et mise en place de la politique commerciale

- Responsable financier du magasin de 9000 M2

- Responsable du recrutement

- Responsable de 65 personnes



2003- 2006 RESPONSABLE DE SITE PLATEFORME PRODUITS FRAIS POMONA ( 89 )

Cadre Supérieur

- Management des équipes achats, ventes.

- Management des équipes logistiques

- Responsable financier du site

- Responsable du recrutement

- Responsable de 50 personnes dont 10 Cadres



2000-2003 DIRECTEUR AGENCE IMMOBILIÈRE LAFORET ( 74 )

Cadre



- Création de l’entreprise, constitution du portefeuille acquéreurs et vendeurs

- Estimation de bien immobilier

- Vente de bien immobilier, foncier et commerce

- Rédaction de compromis vente et suivi jusqu’à l’acte authentique

- Création d’un journal publicitaire pour les agences de Savoie et Haute Savoie



1998-2000 DIRECTEUR MARKETING VENTE HYPERMARCHE AUCHAN MACON ( 71 )

Cadre



- Effectuer le changement d’enseigne, réorganisation du commerce, mise en place des 35 heures.

- Management de 25 chefs de rayon, 1 chef de secteur, 3 chefs de service.

- Responsable de l’image de l’enseigne.

- Gestion de la communication du magasin.

- Chiffre d’affaires 95 millions d’€uros



1995-1998 CHEF DE SECTEUR ALIMENTAIRE ET NON ALIMENTAIRE AUCHAN ANNECY ( 74 )

Cadre



- Réalisé le remodling du secteur produit frais, organisé et animé l’obtention de la certification du secteur.

- Réorganisation des flux et gestion des réserves, mise en place de nouvelles implantations, des entrées de magasin et plateaux saisonniers.







CHEF DE SECTEUR PRODUITS FRAIS

Cadre



- Management de 120 personnes dont 10 cadres

- Chiffre d’affaires de 45 millions d’€uros

- Meilleur performance en frais de personnel



Mes compétences :

Formateur

Grande distribution

Responsable d'agence

Bricolage

Management

Achats

Gestion de projet