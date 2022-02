Luc CIEAUX

Je dispose d’une longue expérience opérationnelle dans le domaine Retail en point de vente (fonction commerciale) et en fonction support (approvisionnements et logistique), mais aussi en gestion de projets liés aux évolutions des Systèmes d’Informations.



Actuellement j'occupe une fonction de Functionnal Business Lead (domaine Masterdata) dans le cadre de la mise en place d'un Template SAP Retail dans un contexte international.



Auparavant, j’ai occupé une fonction de Chef de projet AMOA dans une enseigne de GSB qui m’a permis de travailler sur des projets informatiques liés au Back Office magasin ou côté Supply Chain (ERP et WMS Reflex).



Expert fonctionnel, mon champs d’action couvre la définition de besoins (cahier des charges fonctionnels), suivi et gestion du projet, la partie homologation de la solution, et la partie déploiement / gestion du changement.



Mes compétences :

Supply Chain

Chef de projet

WMS

Distribution

AMOA

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

ERP

SAP

REFLEX WMS