Alain ESPINOSA

Bonjour à toutes et tous,

Depuis quelques temps déjà, mon métier de consultant patrimonial conjugue à la fois le marketing relationnel par cooptation et le conseil patrimonial permettant à mes clients de diminuer leurs impôts tout en augmentant leur patrimoine, de constituer ou de consolider leur retraite, d'optimiser leurs avoirs, de mieux transmettre leur patrimoine, d'apporter une sécurité à leur famille...

Indépendant, mon seul et unique objectif est de fidéliser mes clients et les satisfaire au point qu'ils aient envie de me recommander.

"Ce n'est pas parce-que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce-que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles." Senèque.

Je vous souhaite beaucoup de succès dans tout ce que vous entreprendrez.

Alain.



Mes compétences :

Conseil

Investissement

Immobilier

Finance