Alain ETAME-YESCOT

Je suis Alain-Christian ETAME-YESCOT,



Ingénieur électronicien de formation, voici bientôt 25 ans que j’exerce le métier de manager de projets industriels. Mon parcours professionnel se déroule en quatre étapes :



1) Assistant Chargé d’affaires du département productique où j’étudiais des cartes de communication et faisais le lien entre le bureau d'études électrique et le bureau d'études automatisme

2) Conducteur de travaux de télécommunication, pilotage et gestion d’une équipe de 8 personnes.

3) Responsable service cogénération, management d’une quarantaine de personnes

4) Gestion des projets d’installation électrique Moyenne et Basse Tension, certains étant des projets à l’international.



CE QUE JE NE VOUS AI PAS DIT: j'ai eu aussi la chance de jouer au Football et d'entraîner des équipes de diverses catégories. Adhérant de l' Amicale Nationale des éducateurs de football, j'ai eu dans ce cadre à participer à des colloques de réflexion à Claire Fontaine, concernant l'orientation des méthodes pédagogiques et de transmission à mettre en place pour le coaching des équipes.



Actuellement consultant, expert en gestion de projets industriels dans le domaine de la production et de la distribution d'énergie. Je propose d'accompagner les entreprises dans le pilotage de leurs projets, et n'hésitez pas de prendre contact avec moi pour échanger à ce sujet.



Mes compétences :

Coordination de travaux

mangement opérationnel

suivi et pilotage de projet

Gestion de projet, des coûts et risques

Organisation du travail, planification