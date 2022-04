Charles GILLIBERT

Expert en stratégie et développement commercial à l'international depuis plus de 20 ans, je développe avec succès un réseau et courants d’affaires important et acquis une compétence reconnue dans la gestion d’entreprise.

J’ai de plus contribué à la réorganisation du Groupe Marck en pleine expansion, par mes compétences clients - marchés et par ma vision stratégique.



Début 2015, je décide de suivre le programme Transition To General Management à l’INSEAD, afin de conforter mes compétences en leadership. Aujourd’hui je souhaite mettre mes connaissances au service d’une structure à taille humaine, pour intégrer sa direction générale et commerciale.



DOMAINES DE COMPETENCES:

Direction Générale

Commerce international – négociation

Networking

Stratégie

Relation client

Leadership managérial

Gestion des équipes projets

Conduite de projets industriels

Management de l’innovation

Marketing et Communication

Maîtrise de l’anglais et espagnol



https://fr.linkedin.com/in/charlesgillibert 





