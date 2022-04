Alain EVANGELISTA

Ingénieur généraliste en mecanique, j'ai occupé différentes fonctions dans l'industrie automobile en lean manufacturing, gestion de production, productivité produit et aujourd'hui en mise en place d'outils type erp et d'optimisation planning



Mes compétences :

Amélioration Continue

Benchmarking

Flux tiré

Hoshin

Implication

Implication du personnel

kaizen

Leadership

Lean

lean manufacturing

manufacturing

Production

Resourcing

smed

Supply chain

TPS

Lean IT

Qualité

Ingénierie

Automobile

Gestion de projet

5S

Méthode SMED

Management

Logistique

Erp

Aps

Optimisation planning

Algorithmique

4.0