Alain FALLOT

Intervient sur la mise en place et l'amélioration de solutions Business IT :



• Pilotage de projets, PMO, AMOA, AMOE

• Mesure et plan d'amélioration Qualité

• Pilotage process ITIL, Pilotage de TMA

• Management de Transition



Références :

•SNCF / PMO Programme OSMOSE•EIFFAGE / CP Solutions Métiers•SFR-CINQSUR5 / CP PMO et BPM•CNP ASSURANCES / Incident Manager•MMA / DP adjoint et PMO•PMU / Consultant AMOE Client/Finance, Pilotage TMA•HEINEKEN / Consultant AMOA Achats•RENAULT-NISSAN / CP MOA Contrôle de gestion, Achats•RENAULT-SOVAB / CP MOE Supply chain, Mise en place TMA•



Contact

alainfallot@affers.org,

+33(0) 6.19.65.51.69

Rambouillet - Yvelines (78) - France



Mes compétences :

Itil

Moa

Moe

TMA

Gouvernance

Direction de projets

Process

SAP

Qualité

PMO