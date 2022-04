Alain FAUCHER

Travailler dans le secteur des énergies renouvelables, dans un contexte international, y avoir un rôle opérationnel tant au niveau de l’exploitation qu’au niveau du management et de la gestion sont pour moi une source de motivation très forte.

Mon expertise et ma faculté à mener des réflexions stratégiques sur les énergies renouvelables, combinées avec mes compétences de management dans des secteurs industriels sont des atouts qui me permettront d’atteindre avec succès les objectifs qui me seront donnés.

Fort de mes 6 ans d’expérience dans le photovoltaïque, j’ai acquis une parfaite connaissance du monde des énergies renouvelables, de ce marché et de ces produits.

De plus, depuis plus de 20 ans, j’ai managé, à différents niveaux, des process d’industrialisation ou d’organisation. Je maîtrise parfaitement la conduite de projets et suis très attaché à la qualité des services.

Ensuite je viens d’un monde de PME et de petites structures où la réactivité, la disponibilité et l’implication sont des éléments cruciaux du développement de l’entreprise.

Enfin, de part ma formation d’agrégé je sais acquérir rapidement un nouveau savoir faire car mon background scientifique et mes études m’ont formaté à un environnement technique de haut niveau, tant en R&D qu’en industrie.



Mes compétences :

Direction organisation PME

Commercial/Gestion/Technique

Gestion de projets

Informatique

Contexte international

Énergies Renouvelables

Photovoltaique autonome

CFAO

Photovoltaïque

Appels d'offres

Formation