Alain FERNANDEZ

J'ai 60 ans et je suis Animateur d'un Club de Jeunes Demandeurs d'emploi de - de 26 ans en recherche d'emploi intensive au POLE-EMPLOI du CANNET. Le Club AMBITION est un nouveau dispositif de PÔLE EMPLOI cofinancé par le FSE, Fonds social européen. J'accompagne et je favorise le retour à l'emploi des jeunes via un coaching par le biais de regroupement et d'entretien individuel, d'ateliers et par des contacts avec les entreprises.

je dispose d'une longue expérience professionnelle acquise dans des secteurs divers tels que l'ingénierie dans le Bâtiment la grande distribution le Commerce et l'insertion sociale.





Mes compétences :

Conseil

Coaching professionnel