Alain FINAZZI

FORMATION ET DIPLOMES



2002-2005 Diplôme d’ingénieur réseaux à l’ESGI, Ecole Supérieure de Génie Informatique Paris XIX délivré en avril 2006. Projet Client/Serveur (C/sockets, Linux). Mémoire sur les épines dorsales/coeurs de réseaux.



2000-2002 Ingénierie aéronautique, à l’Institut Polytechnique des Sciences Avancées, au Kremlin-Bicêtre.



1998-2000 BTS Assistant Technique d’Ingénieur à La Martinière Duchère à Lyon.



1997-1998 Baccalauréat série scientifique au Lycée Ampère à Lyon.





COMPETENCES



· Expérience linguistique :

Anglais : lu, écrit, parlé,

Séjour de un mois en février 1997 aux Etats-Unis, 815/1000 points au TOEIC en novembre 2005.



· Compétences Techniques

Ø Organisation de projet : Microsoft Project 2000, PSNext, Excel.

Ø Réseaux :

Sécurité configuration des routeurs et switchs CISCO (ACL, VLAN), pare-feu, IDS, VPN, Proxy

Architectures LAN, WAN, MAN, Topologies bus, étoile, anneau,

Dispositifs d'équilibrage de charge Alteon, HA-Proxy,

Protocoles TCP, UDP, IP/VOIP, DHCP, PPTP/L2TP(VPN), ARP, ICMP, X25, RNIS, xDSL, Frame Relay,

Ethernet, ATM, FDDI, MPLS, GSM, RIP, OSPF, NAT, UMTS, WiFi, SSL, IPsec, SFTP,

Services/daemons DNS, WINS, NIS, LDAP, NTP,

Supports fibre optique, SONET/SDH, WDM,

Outils sockets, tcpdump, netstat, samba.

Ø Systèmes d’exploitation : UNIX - Linux, Solaris, AIX, HP-UX,

Windows server (2000 Advanced Server, 2003, 2008) – Active Directory.

Ø Langages de programmation : C/C++, HTML, CSS, DHTML, Javascript, SQL, PHP, Shell & korn

shell Unix, Powershell, VBscript.

Ø Méthodes : UML, Merise, Management des savoirs et savoir-faire d’un système d’information.

Ø Bases de données : Oracle, Microsoft Access, MySQL.

Ø Gestion des sauvegardes et stockage : Networker, RAID, Logical Volume Manager, Rsync .

Ø Ordonnanceur : ControlM GUI et Desktop.

Ø Autres : Serveur Web Apache2, Serveurs applicatifs Weblogic et Tomcat6.





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE INITIALE



2005 Administrateur système/développeur de 6 mois à E.D.F. Paris IX Aurore. Informatisation de la gestion des stocks : mise en place d’un serveur et de 10 PocketPC, développement PHP et de sauvegarde réseau d’une base de données Access, responsable de deux personnes, formation, dialogue avec des prestataires de SSII.



2004 Ingénieur de 3 mois dans la Galerie Natalie Boldyreff à Paris I. Analyse du site internet de vente en ligne existant et refonte totale en PHP, référencement auprès de moteurs de recherche et annuaires.



2002-2003 Membre de l’association Aurora, développement d’applications 3D (OpenGL, C++).



1999-2000 Déploiement du logiciel Gestion Commerciale 2000 d’EBP avec formation des chefs

de chantiers de l’entreprise Freyssinet France (100h).



1997 Deux mois dans une entreprise d’électricité industrielle et bâtiment (S.E.I.B.).



Mes compétences :

Ingénieur

Linux

Solaris

Réseaux

Cisco