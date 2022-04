Alain FOLLINI

1991-2001 :souscripteur de risque Santé/Prévoyance, responsable du service Sinistres Prévoyance

2001-2006 : responsable back office Souscription Santé/Prévoyance et du service Sinistres

2006-2009 : responsable back office Souscription Santé/Prévoyance et assistance téléphonique (plateau téléphonique) Santé/Prévoyance

2009-aujourd’hui : responsable back office Souscription-gestion Prévoyance, back office gestion Santé et assistance téléphonique Santé/Prévoyance (plateau téléphonique).

Exemples de participation à quelques projets…

.restructuration de l’activité du back office Santé

.pilote du projet « mise en conformité des circuits de gestion au directives AERAS et aux recommandations FFSA

.maîtrise des divers aspects liés à une certification ISO (rédaction de procédures, de référentiels, etc…) / auditeur interne qualité ISO 9002

.migration informatique du portefeuille Santé/Prévoyance

.acteur dans le cadre du projet ANI



Mes compétences :

Manager

Médical

Pilotage

Prévoyance

Santé

Sinistres