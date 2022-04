Alain FORGEOT

- Conseils aux entreprises :

En tant que consultant en communication et marketing digital, j'accompagne des organisations dans la réalisation de leur projets digitaux : sites web, intranet, campagnes marketing, référencement naturel, e-commerce.

- Gestion de projet multimédia

Analyse des besoins en matière de multimédia, rédaction de cahier des charges, suivi d’appel d’offres, planification, suivi budgétaire, formation des utilisateurs.

- Publication de contenu multimédia

Intégration de contenus via un CMS (EZ Publish, lodel, etc), stratégie de mise à jour collaborative, formation de rédacteurs,..

- Création / adaptation de contenu multimédia

Rédaction de contenu pour le web, mise en valeur pour capter l'attention, production vidéo : coordination de la production, réalisation tournage / montage de sujet simples, diffusion

- emarketing

Réalisation des campagnes publicitaires (google adwords, bannières, …), développement d’une stratégie pour cibler les actions, campagnes d’e-mailing.

- Analyse d’audience

Suivi statistiques de la performance de l’audience, analyse de la provenance de l’audience, Mise en place de tableaux de bord



Mes compétences :

Conseil en communication digitale

Conception multimédia

Gestion de projet web

Animation de formations

Entreprenariat

Innovation

Enseignement universitaire