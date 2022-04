Alain FOUGERAY

J'ai en charge la direction de l'association Créavenir du Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie. Son objectif, aider à la réalisation de projets associatifs, jeunes et créateurs d'entreprise sur le territoire de notre fédération, savoir 4 départements, Mayenne (siège social de notre fédération à LAVAL) Sarthe,Orne et Manche.

nous aidons en moyenne + de 500 projets par an, nous favorisons la réalisation des projets tournés vers l'emploi, la jeunesse, le lien social.Créavenir examine tout projet économique, culturel, sportif qui contribue au développement local.

plus d'info sur créavenir.org



Mes compétences :

Management