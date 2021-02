Alain FRAILLON

Retraité de l’industrie privée, Expert Conseil Indépendant depuis février 2013, mes domaines de compétence sont particulièrement orientés vers:



* Le Management de Transition

- L'accompagnement du changement dans les entreprises s’orientant vers le fonctionnement en mode projet ; Déploiement de culture de management de projets correspondant aux justes besoins des entreprises.

- Le support aux entreprises lors de situations de crise, de réorganisation, de démarrage d’activités nouvelles, de départ de collaborateurs clé, de projets en phase de spirale négative…..

* L'assistance au Management de Projet :

- Le coaching & training des équipes de projet,

- Le support au démarrage des projets et à la mise en place des Méthodes et Outils de Projet

- L'animation des communautés de pratique (chefs de projet & ingénieurs de projet),

* L’expertise dans le domaine de la conception des Pompes Hydrauliques Centrifuges,

* L'industrie de l'énergie, nucléaire en particulier (mais pas exclusivement).





De formation ingénieur en Mécanique & Hydraulique, j'ai consacré la première partie de ma carrière à la conception et à la construction de machines spéciales (turbomachines hydrauliques & matériels de manutention automatisée) pendant une vingtaine d'années dans diverses entreprises industrielles opérant sur le marché de l'énergie (pétrole & nucléaire).



J'ai ensuite rejoint le groupe AREVA, où j'ai exercé, pendant plus de vingt ans, le métier de Chef de Projet Senior dans le cadre d’activités concernant notamment :

• la construction de centrales nucléaires à l'export, en Chine et en Finlande,

• le revamping de réacteurs nucléaires en France et en Bulgarie,



Mon dernier poste chez Areva était celui de "Responsable du Management de Projets" au sein de la Business Unit « Valorisation des Installations Nucléaires » (démantèlement & traitement des déchets nucléaires) appartenant au groupe AREVA et localisée à Paris La Défense.





Mes compétences :

Accompagnement du changement

Management de projets

Management de transition

Coaching d'équipe

Formation