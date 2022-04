Marc FRAILLON

Professionnel avec de fortes expériences en management de la construction et management de projet. Mes différents postes au sein de différentes entreprises m´ont permis d'acquérir des compétences en travaux maritimes (battage de pieux, palplanche, cofferdam...), génie civil, fondations spéciales (parois moulées, jet grouting, micro pieux) et dernièrement en projet logistique de minerai entre la mine et le port.



Mes compétences :

Management d'équipes

Construction métallique

Maritime & offshore

Béton armé

Coffrage & ferraillage

Échafaudages Fixe et Roulant

Travaux en Hauteur

Logistique industrielle

gestion de projet

risk management

Etude de feasabilite, execution de projet, mise en