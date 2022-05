Romain GRILLOT

Polyvalence et pluridisciplinarité :



Répondre au service public, assurer sa continuité et sa qualité en tant que directeur adjoint des bâtiments, en charge de la construction, la rénovation et l'entretien du patrimoine bâti, des réseaux et des fontaines de la Ville de Cannes.

La direction s'occupe également de la maitrise des fluides (eau/gaz/électricité).



520 bâtiments, , 110 agents au sein de la direction.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Administratif

AutoCAD

Développement durable

Informatique

Marchés publics

Gestion de projet

Rigueur

Management

Maîtrise d'ouvrage

Ponctualité

Autonomie