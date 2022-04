Bonjour à tous,



Je suis commercial dans l'entreprise Le Bureau Contemporain qui est spécialisé en aménagement et vente de mobilier de bureau au sein des espaces tertiaires. Ce métier me passionne tout comme la société dans laquelle j'évolue.

Notre objectif est d'optimiser vos espaces tout en privilégiant le bien être de vos collaborateurs.

Les études de projets sont effectués avec l'aide de notre bureau d'étude qui garanti une précision sur votre demande.

Vous pourrez trouver toutes nos gammes de produits en bureaux, sièges, armoires, caissons, sur notre site internet :Array

Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter par mail : antoine.grillot@lbc.eu



Merci et à bientôt





Mes compétences :

Prospection

Communication