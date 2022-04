Alain Franck MAYAMOU

En 2012, j'ai fais un master 2 (Recherche) en Géologie appliquée. Ce diplôme m'a permis de m'intégrer

au sein du corps enseignant de l’université de Bangui comme Formateur en pétrographie, pétrologie et

cartographie. Je suis en quête d'une inscription dans une école doctorale pour me spécialiser en pétrologie

endogène et en prospection. Je remercie d'avance toute personne ressource qui veut contribuer à ce

parcours.



Mes compétences :

DATA BASE COMPILATION A LA COMMISSION NATIONALE DE