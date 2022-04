Alain FRANÇOIS

Bizdev - Apollo Communications

janvier 2000 – Aujourd’hui (15 ans 11 mois)



1. Conception, fabrication, montage de stands traditionnels.



Apollo, ce nom évoque souvent les mêmes images : Apollo 11, Niel Amstrong qui fait les premiers pas de l'homme sur la lune le 21 juillet 1969 ou encore l'angoisse d'Apollo 13.

Toutes ces aventures, tous ces défis ont été possibles grâce aux hommes et aux femmes qui, au sol, faisaient bien leur travail.



Chez Apollo, nous faisons bien notre travail pour vous permettre de bien faire le vôtre, en toute quiétude.



Chez Apollo, concevoir, fabriquer et monter le stand qui vous permettra d'atteindre vos objectifs, c'est notre métier depuis plus de 20 ans.



Votre stand doit être le reflet de votre image et de vos ambitions.

Il doit attirer le visiteur et être conçu de manière à l'accueillir dans les meilleures conditions.



2. Agence de communication



BRANDING - CAMPAIGNS - EVENTS - PRINT - SHOPS - SIGNS - WEB



Depuis 1990, nous intégrons sans cesse de nouvelles compétences essentielles pour atteindre vos objectifs marketing et communication.



Concepteurs, rédacteurs, graphistes, architectes, illustrateurs, webdesigners, lettreurs, menuisiers, développeurs… tous réunis sous un seul et même toit.



Nous commençons par vous écouter… pour ensuite vous proposer les idées, les outils et les médias dont votre projet a besoin.



Annonce, brochure, site internet, stand, identité visuelle, panneau, habillage de véhicule, espace d’exposition, stratégie marketing…



Qu’il s’agisse de besoins ponctuels ou d’une approche intégrée sur mesure.



Quels que soient votre ambition et vos moyens, vous profitez de la créativité, du savoir-faire et de l’expérience qui garantissent un sérieux boost à votre marque.



Nous sommes actifs dans tous les domaines et plus particulièrement dans le secteur de l'immobilier, real estate, construction, aménagement , ...

Je vous invite à découvrir notre book Construction/real estate ci-dessous.



Mes compétences :

Prospection

Marketing