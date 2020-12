Alain KAMUANA

SPARKLINE est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la Data Science et du Big Data.



J'ai rejoint l'équipe SPARKLINE en tant que Business Recruiter pour enrichir l'offre du cabinet par le recrutement des profils commerciaux.

Après 10 ans d'expériences professionnelles sur des postes de business developer, chef de secteur et responsable régional, je suis passé de l'autre côté pour faire matcher la demande et l'offre sur les profils commerciaux.



- Nos clients : les entreprises en croissance qui recherchent leurs forces de vente et leurs business developers

- Mes profils préférés : business developer, chef de secteur, district manager, chef des ventes, directeur commercial, ...



