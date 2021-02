Alain LAGET

Plus de treize ans de gestion de projet en architectures réseaux Visioconférence IP/RNIS ; Travail Collaboratif; Web conférence et Audiovisuels



Compétences développées



Assistance à maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre

* Organisation et réalisation d’affaires dont:

Définition des besoins

Qualification des fournisseurs

Négociation des prix

Réponse à appels d’offres publics et privés

* Rédaction de cahier des charges Maitrise de Word,

Excel, Powerpoint et Visio

* Possède de bonnes capacités d’adaptation aux différents environnements technologiques

* Assure aux équipes commerciales un appui technique sur l’élaboration et la négociation d’une offre commerciale de produits ou de services

* Rédaction de dossier d’exploitation



Encadrement et conduite de projet

* Animation d’équipe 4 à 5 personnes

* Planification des différentes étapes

* Coordination des intervenants



Architecture réseaux et protocoles

* Définition de réseaux V.D.I (Voix – Données - Images)

* Architecture Multipoint - Interopérabilité IP/RNIS

* IP - H323/SIP ; RNIS – H320/Q931 ; Codage Vidéo (H26x) - Audio (G7xx)



Equipements

* Visioconférences (POLYCOM, RADVISION, SONY…)

* Audiovisuels (BOSCH ; PHILIPS ; SENNHEISER…)



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Audiovisuel

Communication

Conduite de projet

Encadrement

Gestion de projet

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

Maitrise d'ouvrage et maitrise d'œuvre

Microsoft Technologies

Visioconférence