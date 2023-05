Alain LUNDAHL

Createur inventeur passionné mais aussi réaliste et surtout humaniste devant l'eternel.

Suédois d'origine , Français par la culture, passioné et amoureux du Maghreb,(carte de sejour Algérienne), le monde me semble un et indivisible.



Fondateur en 1988 de Eureka Industries (94) , (22 formateurs consultants, 1200 stagiaires par an, un magazine technique tirant a 12000 exemplaires)



Créateur de Ralf SARL Niort. : création de jeux pédagogiques pour l'industrie (Serious game). Primé par l'OSEO en 2009.



Créateur et Animateur de DAZIBAO SARL à ALGER en 2008. 3 salariés.Agrément reçu de l'état Algérien sous le n°2571 en 2011. Conférences techniques et formation.



Expert judiciaire près la cours d'Appel de Paris (Machines)

Membre de l'ordre des Experts Internationaux



Expert pour l'OSEO/BPI



Enseignant en Ecole d’ingénieurs et en Licence pro.(Méca flu, analyse de défaillance, fiabilisation des machines tournantes et sécurité Atex)



Mes compétences :

ATEX

Formation technique

Expertise judiciaire

POMPES INDUSTRIELLES

Coaching