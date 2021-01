Alain MAINGUIN

Direction Logistique



Autodidacte, j'ai pratiqué la majorité des métiers de base (Manutention;Préparartion;Réception)pour l'aspect entrepot, puis encadré l'ensemble de ces activités en les complétant par la Direction de services Camionnage, me permettant d'acquérir une éxpérience globale de la réception d'un produit en entrepot jusqu'a sa livraison finale.



Mon expérience est complétée par une trés bonne connaissance des outils "WMS / TMS" et des process associés.

Mes différentes prises de responsabilité m'ont permis d'acquérir également une forte expérience du Management ainsi qu'une forte sensibilité clients.



Ma carriére s'est déroulée principalement au sein de prestataires Logistiques et dans une moindre mesure dans le commerce de Gros/distribution qui m'ont permis de compléter mes connaissances en Gestion et maitrise des couts.



