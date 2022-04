Marc GAMBIN

Bonjour et bienvenue sur mon profil VIADEO,



De formation électrotechnicien, j'ai debuté ma carrière en tant que technicien SAV, ce qui m'a permis d' apprendre et me forger d'une expérience riche dans plusieurs domaines.



J'ai ensuite continué en tant que technicien itinérant, responsable de secteur, agent de maîtrise (statut cadre) à la tête d'une équipe de huit intervenants sur la moitié Nord Rhone Alpes.



Je recherche aujourd'ui une opportunité qui exploiterait l'ensemble de mes compétences.



Fort de mes différentes expériences, je souhaite écrire une nouvelle collaboration au sein d'une entreprise sérieuse.



Je suis de nature très dynamique avec un bon esprit d'équipe.



Mes compétences :

autonome

volontaire

management

technique