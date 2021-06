Alain MASSABIE

Homme de terrain fort d'une expérience variée Je m'intègre facilement et je m'investis dans toutes les entreprises, j'ai su me faire reconnaître comme un professionnel par les acteurs du tourisme que j'ai pu côtoyer. La communication et l'organisation sont les atouts que je m'évertue à utiliser chaque jour.

Énergique et charismatique, ma détermination est l'une des clés de mes succès. Curieux de nature, je sais être à l'écoute de mon équipe, à la recherche du développement de mes compétences, à l'étude de l'évolution de notre profession et des attentes des clients dans des projets à longs termes



Mes compétences :

ÉVÉNEMENTIEL, OENOTOURISME, MARKETING, COMMUNICATI

GESTION MANAGEMENT

budgets