Alain REHAULT

GESTION DE LA QUALITÉ EN SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL



• Conception, mise en œuvre et animation de dispositifs d’amélioration continue de la qualité des

activités et des prestations fournies



• Accompagnement des équipes à la préparation et à la réalisation de leurs évaluations internes



• Réalisation des évaluations externes dans les secteurs de la protection de l'enfance, des personnes Handicapées et de l'inclusion sociale (Évaluateur externe des ESMS - qualifié Bureau Véritas)











Mes compétences :

Management

Ressources humaines