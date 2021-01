Alain TANGHE-BRUNNER

COMPÉTENCES CLÉS



- Diriger, motiver et développer une équipe.

- Définition de la stratégie commerciale.

- Suivi de l’évolution des ventes et mises en place des plans d’actions.

- Accompagnent des commerciaux.

- Suivi des projets.

- Gestion du compte de résultat pour garantir les profits de l'activité.

- Gestion des stocks et des relations fournisseurs & négociations des prix d’achats.

- Développement et fidélisation des Comptes Clés.



COMPÉTENCES ADDITIONNELLES



- Linguistique : Anglais niveau intermédiaire

- Technique : SAP « module vente » / NAVISION



- Profil MBTI : ENTJ



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Relation fournisseurs

Gestion des stocks

Partenariats stratégiques

Planification stratégique

Négociation

Gestion de projet

Développement commercial

Management commercial

Management

Leadership

Vente B2B

Direction de centre de profits