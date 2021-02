Alain THÉBAULT

Mon expérience de cadre commercial et mes compétences dans le secteur de l'éclairage m'ont conduit à me positionner comme formateur et conseil en solutions d'éclairage professionnel. J'étudie toutes propositions de collaborations, à temps plein ou en temps partagé, sous forme de missions en portage salarial ou en CDD.



De janvier 2005 à aout 2008, j’ai été responsable de la prescription nationale, pour la société TRILUX France SAS, filiale française du leader Allemand de l’éclairage haut de gamme.

J'ai pu ainsi mettre à profit plus de 20 ans d’expérience acquis au sein de PHILIPS Lighting France dans différents postes d'encadrement:

Que se soit en tant que commercial chargé de développer les relations avec les réseaux de distributeurs des marques ou en tant qu'ingénieur éclairagiste chargé d’inciter des relations de partenariat avec les grands décideurs institutionnels, les promoteurs, les architectes et les ingénieurs des bureaux d’études.

Ce parcours professionnel a été la suite logique de mes formations en sciences physiques et en sciences économiques à l’université de Rennes 1, complétées par de nombreux stages de formation continue.



J’ai trouvé une suite à la pratique de la voile de compétition et des sports mécaniques en m’impliquant dans le milieu associatif et dans l’organisation de compétitions sportives :

En développant des relations de partenariat de Philips avec la SNBSM et le Comité d’Organisation de la « Route du Rhum » à Saint Malo lors des éditions 1986, 1990, 1994 et 1998.

En participant à la création d’un club de compétition Karting et de la piste nationale à Lohéac 35;mon rôle de secrétaire général de cette association consiste maintenant essentiellement à maintenir des relations de qualité avec les partenaires publics, privés et la FFSA (Fédération Française du Sport Automobile).



