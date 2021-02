Après avoir exercé, pendant plus de vingt ans, le métier de Consultant Formateur sous statut indépendant (gestion administrative et commerciale de mon organisme de formation) dans le milieu du business (clientèle entreprises/industries), j'ai réorienté, depuis 2019, mon activité de formateur d'adultes avec un autre statut, celui de salarié, et dans un autre contexte où l'utilité sociale est l'objectif principal.