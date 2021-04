Alain VUILLAUME

Ingénieur de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne par alternance diplômé en septembre 2013, spécialités Génie Industriel.

4 années d'expérience en gestion de projet et amélioration continue.



Mes compétences :

Catia v5

Langage C++

Pro Engineer wildfire 5.0

Langage SQL

VBA macro Excel

Matlab/Simulink

Pilotage de projets industriels

Compétences en conduite du changement

Management transversal

Analyses de processus techniques

RT-Lab

Test In View

Logiciel CANoé

Amélioration continue

Qualité produit

DMAIC

Management system