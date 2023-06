Alban HERNANDEZ

- Fonctions transverses d'analyse, de conseil et de communication

- Connaissance des mécanismes et principes de fonctionnement et de maintenance des bases de données

- Connaissance des potentialités d'applications du génie logiciel

- Connaissance des principes de la sécurité et de la sûreté informatique

- Connaissance des méthodes d'analyse et de diagnostic des besoins clients

- Maîtrise des méthodes d'évaluation de la performance d'un système ou d'un réseau

- Maîtrise de l'anglais professionnel

- Maîtrise des techniques de communication et d'animation de projets informatiques

- Maîtrise du développement de scripts et de petites applications

- Maîtrise des techniques de gestion d'équipes de techniciens et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.



- Fonction de conception et de développement d'infrastructures de systèmes informatiques liés par des réseaux

- Connaissance approfondie des mécanismes de la répartition

- Connaissance des systèmes informatiques centralisés

- Connaissance des différentes possibilités d'interfaces utilisateurs

- Maîtrise des tests de faisabilité d'une architecture informatique en réseaux

- Maîtrise du suivi et de l'administration des systèmes informatiques

- Maîtrise de la gestion d'environnements de réseaux multi-sites ou locaux.



Fonction de conception et de gestion d'un projet lié à une application informatique

- Connaissance des architectures base de composants et de "patterns"

- Connaissances des normes et standards qualité internationaux

- Maîtrise des méthodes de conception d'applications

- Maîtrise des techniques de tests logiciels

- Maîtrise du développement d'applications informatiques fiables dans différents environnements.



Fonction de conception et de développement de systèmes d'information

- Connaissance des principes de modélisation des systèmes d'information et des méthodologies de développement

- Connaissance des méthodes et outils de gestion de projets informatiques complexes

- Connaissance des systèmes d'information décisionnels,de leur lien avec internet, du commerce électronique, de la formation

- Maîtrise de la conception des systèmes d'information et de leur urbanisation

- Maîtrise des méthodes de maintenance des systèmes d'information.



Mes compétences :

Ada

Sql

Windows

Base de données

Oracle

Pl/sql