Aldo VECCHIO

Ingénieur matériaux - ENSI Valenciennes - Expert en Assurance de la qualité et maîtrise de risques.

Spécialités: chimie-métallurgie-traitement de surfaces-Soudage et CND - Matériaux composites

Expertise: Suivi de projets et management de la qualité - Démarche d'amélioration par méthode avancée d'audit et de diagnostic.

40 ans d'expérience dans domaines axés majoritairement vers la qualité et la prévention des risques dans l'industrie de pointe - Expert en diagnostics d'entreprises et de complexes industriels - Audits techniques et Qualité de terrain / Evaluation de la Maîtrise des risques - Diagnostics des organisations et des processus de fonctionnement.

Expérience de domaines liés aux aspects: fiabilité/sécurité/sureté de fonctionnement et maîtrise de process industriels dans les technologies de pointe notamment pour l'industrie nucléaire, l'aéronautique et le spatial, le transport ferroviaire.

Mise en place d'organisation et système de management Assurance Qualité.

Méthodes avancées d'analyse de problèmes - Aide à la décision de qualité.

Soutien et assistance méthodique pour une dynamique d'amélioration continue.



Analyse complète de processus industriels allant de la conception aux phases successives de développement jusqu'à la qualification opérationnelle, la réalisation concrète de terrain et la production - Situation du fonctionnement interne et des activités d'une entreprise - Investigations approfondies et recherche de dysfonctionnements (organisationnels, techniques, de processus ou de qualité,...) notamment lors du déroulement des activités en développement et en production - Propositions d'améliorations vis à vis des déficiences et points faibles identifiés.



Plus de 600 interventions en entreprises et installations industrielles pour l'évaluation et la surveillance qualité de prestations sur des projets et dans des secteurs très variés: Ensembles mécaniques, dispositifs hydrauliques, micromécanique de précision, ateliers de fabrication/montage, structures métalliques et matériaux composites, moteurs et propulsion aéronautique et spatiale, matériels électriques et électroniques, informatique et gestion de données opérationnelles, avionique, équipements thermiques, pyrotechnie, usines de traitement fluides, usine de production de produits chimiques, process industriels spéciaux et systèmes de sécurité, inspections et homologations règlementaires,...



Emplois précédents:

- Matériels ferroviaires (2 ans): Responsable des essais d'équipements et ensemble système véhicule du métro d'Atlanta (Géorgie - USA).

- Centrales thermiques et nucléaires (11 ans): Responsable qualité des projets nucléaires réalisés par l'industrie française à l'exportation: centrale de Koeberg en RSA, centrale d'Uljin en Corée du Sud, centrale de Guandong en Chine.

- Activités spatiales (depuis 26 ans): Responsable Qualité en charge des audits et améliorations à la direction des lanceurs européens. Audits techniques et qualité, Enquêtes spécifiques et évaluations externes. Management de la performance qualité de l'industrie spatiale européenne et sur le site de lancement à Kourou en Guyane.



Mes compétences :

Expert

Industrie aéronautique et spatiale

Méthode d'analyse et résolution de problèmes

Assurance de la Qualité

Industrie Nucléaire

Amélioration continue